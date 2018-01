Ratzeburg (ots) – 31.01.2018 – Mölln Im Rahmen von Ermittlungen erhielt die Polizei Mölln den Hinweis, dass ein 39-jähriger polizeilich bekannter Möllner „illegal“ im Besitz einer „scharfen“ Pistole mit dazugehöriger Munition sein sollte. Im Zuge dieser Information erließ das Amtsgericht Lübeck auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Lübeck einen Durchsuchungsbeschluss für das Auffinden der Schusswaffe. Dieser Beschluss wurde heute Morgen, gegen 06.15. Uhr, in einem Haus in der Hauptstraße in Mölln vollstreckt. Bei der Durchführung der Durchsuchung wurde die Polizei Mölln durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos Schleswig-Holstein unterstützt. Der 39-jährige Möllner wurde im Haus angetroffen und verhielt sich kooperativ. Die besagte Pistole oder andere Schusswaffen konnten nicht gefunden. Jedoch führte die Durchsuchung zum Auffinden von mutmaßlichem Stehlgut. Teile davon stammten möglichweise von Diebstählen und Einbrüchen auf Campingplätzen. Hierzu sind aber noch weitere umfangreiche Ermittlungen notwendig. Die Durchsuchung war gegen 11.00 Uhr beendet. Im Anschluss daran wurde der 39-jährige erkennungsdienstlich behandelt und danach wieder entlassen.

Quelle: presseportal.de