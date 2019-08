Ratzeburg (ots) – 13. August 2019 | Kreis Stormarn – 10.08.2019 Bad Oldesloe Im Bereich des Exer Parkplatzes, also am Rande der Veranstaltung der NDR Sommertour, zwischen Parkplatz und dem Sportplatz Exer, ist es am Samstag den 10.08.2019, in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr, zu einem Fahrraddiebstahl gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Dieb entwendete ein Morrison Kiowa Diamant, 29 Zoll, glänzend gelbes (neongelbes) Mountainbike. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert, so dass die Polizei zurzeit davon ausgeht, dass der Täter das Rad halb tragend von dem Veranstaltungsgelände entfernt hat. Die Polizei fragt nun, wer hat während des Tatzeitraumes in dem o. g. Bereich eine Person mit einem auffällig gelben Rad gesehen? Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04531/501-0 an die Polizei in Bad Oldesloe zu wenden.

