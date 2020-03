Nach Wohnwagenbrand: Identität der Toten weiter unklar Die Identität der beiden Toten, die am Montag in Mölln in zwei ausgebrannten Wohnwagen gefunden worden, ist weiterhin unklar. Das Ergebnis der DNA-Untersuchung stehe noch aus, so dass es noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Herkunft der beiden Personen gebe, sagte eine Polizeisprecherin am Dienst

Zeugenaufruf nach tödlichem Angriff in Cottbuser Innenstadt Nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen in Cottbus suchen Staatsanwaltschaft und Polizei nach weiteren Zeugen. Die Bevölkerung werde um Mithilfe bei der Aufklärung des Angriffs in der Innenstadt gebeten, teilte die Polizeidirektion Süd am Dienstag in Cottbus mit. Gesucht wurden etwa Hinwei

Missbrauchsprozess: Haftstrafe für Partner Im Prozess gegen eine Mutter wegen sexuellen Missbrauchs ihrer eigenen Tochter hat das Landgericht die Frau zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Der angeklagte Lebensgefährte muss für vier Jahre und sechs Monate in Haft. Mit seinem Urteil blieb das Gericht deutlich unter der Forderu

13 Millionen Euro Beteiligungskapital ausgereicht Mit rund 13 Millionen Euro hat die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg (MBG) im vergangenen Jahr kleine und mittlere Unternehmen unterstützt. 50 Betriebe hätten vom Beteiligungskapital profitiert, teilte die MBG am Dienstag in Potsdam mit. Das Geschäft sei stabil, sagte ihr

Weiterer UKE-Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert Im Norden gibt es einen weiteren Covid-19-Fall. Wie Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag sagte, handelt es sich um einen Mitarbeiter eines Labors im Universitätsklinikum Eppendorf, der sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt habe. Der Mann gehöre zu den entf

Fußgängerin stirbt bei Verkehrsunfall in Falkensee Eine 30 Jahre alte Fußgängerin ist in Falkensee (Landkreis Havelland) ums Leben gekommen. Sie sei am frühen Morgen vom Wagen einer 58-Jährigen erfasst und überrollt worden, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Dienstag. Bisher sei nicht geklärt, ob möglicherweise eine 57-jährige Autofa

Frontalzusammenstoß: Vier Verletzte bei Unfall auf B207 Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 207 bei Brunsdorf im Kreis Herzogtum Lauenburg sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 56 Jahre alter Mann aus Geesthacht am Montagnachmittag mit seinem Wagen auf die Gegenfa

Marx-Nachfolger: Georg Bätzing ist neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz Mainz (dpa) - Georg Bätzing ist neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Der 58 Jahre alte Bischof von Limburg in Hessen wurde am Dienstag in Mainz zum Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Kardinal Reinhard Marx gewählt, wie die Bischofskonferenz mitteilte. Zuerst hatte "die Bild"-Zeitu

Neuer Problem-Wolf in Schleswig-Holstein? Schleswig-Holsteins Schäfer haben Angst vor einem neuen Problem-Wolf. Mitten in der Lammzeit sind in den vergangenen Tagen an der Westküste mehrfach Schafe gerissen worden, wie die Eiderstedt's Wolf-Info-Kontaktgruppe mitteilte. Zuletzt waren es demnach am Montag zwei Tiere auf einer Koppel in Quick