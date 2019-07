Ratzeburg (ots) – 22.Juli 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 22.07.2019 – Schwarzenbek Im Bereich des Gotenwegs ist es heute, in den frühen Morgenstunden zu einem PKW-Diebstahl gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sucht. Bislang unbekannte Autodiebe entwendeten in der Zeit von 01.40 Uhr bis 02.15 Uhr einen auf einem Privatgrundstück eines Einfamilienhauses abgestellten BMW M4 und flüchteten in Richtung B 404. Das Fahrzeug konnte gegen 02.20 Uhr auf der L159, kurz hinter dem Einmündungsbereich zur B 404 aufgefunden werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen sowie der Einbindung des Hamburger Polizeihubschraubers verlief die Absuche nach den Tatverdächtigen erfolglos. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde das entwendete Fahrzeug ohne Originalschlüssel bis zum Abstellort geführt, es verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go-System. Die unbekannten Täter kehrten offenbar anschließend zum Grundstück des Einfamilienhauses zurück und versuchten durch Aufhebeln und Gegentreten vergeblich über die Hintertür ins Haus zu gelangen, um an die Originalschlüssel zu kommen. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 04152/8003-0 um Hinweise. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat fremde Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum im Gotenweg bzw. in der unmittelbaren Umgebung beobachtet?

Quelle: presseportal.de