Ratzeburg (ots) – Großhansdorf Bereits am Mittwoch, den 23.08.2017, kurz nach 08.00 Uhr, kam es in Großhansdorf zu einer überfallartigen Vergewaltigung einer erwachsenen Frau. Bei dem genauen Tatort handelt es sich um den Verbindungsweg von der Sieker Landstraße zum Kortenkamp, zwischen dem Emil-von-Behring-Gymnasium und dem Sportplatz. Die Geschädigte zeigte die Tat aus Scham erst eine Woche später bei der Polizei an. Aus Gründen des Opferschutzes sowie aus ermittlungstaktischen Gründen werden keine weiteren Informationen zur Person der Geschädigten und zum Tatablauf herausgegeben. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen. Wer hat am 23. August, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr, eine männliche Person auf dem o. g. Verbindungsweg oder in dessen unmittelbarer Nähe gesehen? Eine konkrete Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0 oder den Polizeiruf 110.

