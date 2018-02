Ratzeburg (ots) – 08. Februar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 06.02.2018 – Ratzeburg Am 06.02.2018, gegen 09:50 Uhr, kam es in der Schmilauer Straße in Ratzeburg, an der Einmündung zur Senioren-Wohnsitz Ratzeburg (SWR), zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Eine 30-jährige aus der Umgebung von Ratzeburg befuhr mit einem Renault Megane die Schmilauer Straße stadtauswärts. An der Einmündung zum SWR kam plötzlich ein silberfarbener Opel Astra und nahm der 30-jährigen die Vorfahrt. Diese machte noch eine Vollbremsung, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Nach dem Unfall hielt die Ratzeburgerin sofort rechts an. Der Unfallverursacher bog in Richtung Ratzeburg ab und hielt ebenfalls kurz an. Die Geschädigte stieg aus ihrem Renault aus und wollte den Fahrer des anderen Fahrzeuges auf den Unfall ansprechen. Der fuhr jedoch dann los und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Renault entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- Euro. Zeugen gesucht: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann möglicherweise weitere Angaben zu dem Opel Astra, bzw. dem Fahrer, einem älteren Herren, machen? Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541 / 809-0.

Quelle: presseportal.de