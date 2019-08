Ratzeburg (ots) – Ahrensburg Am 21.08.2019, gegen 14:30 Uhr, kam es in Ahrensburg, an der Einmündung Bahntrasse und Woldenhorn, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging eine 16-jährige Ahrensburgerin auf dem linksseitigen Gehweg der Straße Woldenhorn und wollte die Straße Woldenhorn geradeaus Richtung Bahntrasse überqueren. An der Einmündung befindet sich eine Ampel, welche „grün“ für die Fußgänger und den Fahrzeugverkehr der Bahntrasse anzeigte. Ein schwarzer VW befuhr die Straße Bahntrasse und wollte nach rechts in den Woldenhorn einbiegen. Dabei übersah er die Fußgängerin und touchierte diese, so dass sie stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher bog in den Woldenhorn in Richtung Große Straße ab und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen gesucht: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann möglicherweise weitere Angaben zu dem flüchtigen schwarzen VW bzw. dem Fahrer machen? Es soll sich dabei um einen Mann um die 30 Jahre handeln. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Quelle: presseportal.de