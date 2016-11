POL-RZ: Polizeidirektion Ratzeburg – Aktuelle Karte für Wohnungseinbrüche bei Facebook / Tatortgruppe der PD Ratzeburg erfolgreich

Ratzeburg (ots) – Heute aktualisiert die Polizeidirektion Ratzeburg auf unserer Facebookseite die Visualisierung von Wohnungseinbrüchen für den sog. Hamburger Rand. Die Karte stellt die Wohnungseinbrüche (einschließlich Versuche) der vergangenen 13 Tage dar und kann unter: https://www.facebook.com/Polizei-Herzogtum-Lauenb urg-und-Stormarn-799365576797010/ abgerufen werden. Die Arbeit unserer Tatortgruppen zeigt Früchte. Am 22.11.2016 ist ein 14-jähriger Jugendlicher in Hamburg/Bergedorf nach einem Einbruch festgenommen worden. Bereits jetzt konnte dem 14-jährigen bei „uns“ über die Spurensicherung unserer Tatortgruppen ein versuchter Wohnungseinbruch in der Mühlenstraße in Wentorf/HH zugeordnet werden. Ob der 14-jährigen noch für weitere Taten in Frage kommt, wird derzeit geprüft. Die Entwicklung der Einbruchstaten innerhalb der Polizeidirektion Ratzeburg zeigt ca. 30 Prozent weniger Wohnungseinbrüche zum Vergleichszeitraum 2015. Dennoch steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche langsam an. Aus diesem Grund möchten wir noch einmal an den „Bürger als Partner der Polizei“ appellieren. Der „aufmerksame Nachbar“ ist ein außerordentlich wichtiges Element in der Einbruchsbekämpfung. Teilen Sie uns frühzeitig und niedrigschwellig verdächtige Beobachtungen in ihrer Nachbarschaft mit. Wir sind dankbar für jeden sachdienlichen Hinweis und kommen lieber einmal „umsonst“ als einmal zu spät.

Quelle: presseportal.de