Ratzeburg (ots) – 19. April 2018 / Kreis Stormarn – 18.04.2018 – Barsbüttel In der Nacht vom 17.04.2018 auf den 18.04.2018 wurde ein hochwertiger Porsche von einem Grundstück in Barsbüttel / Willinghusen entwendet. Der Geschädigte parkte den weißen Porsche 911 Cabriolet auf der Auffahrt seines frei zugänglichen Grundstücks. Gegen 05:50 Uhr überwanden der oder die Täter die Sicherheitsvorkehrungen des Eigentümers und entwendeten das Fahrzeug. Ein Nachbar wachte auf, als die Täter mit dem Fahrzeug davon fuhren und dachte sich noch nichts dabei. Er ging von einer berechtigten Nutzung aus. Wie man in das Fahrzeug gelangte und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der Porsche verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go System. Dem Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 115 000 EUR. Die Kriminalpolizei Reinbek sucht nun Zeugen. Wem sind in der Nacht in Willinghusen im Bereich Kornblumenring verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat den weißen Porsche mit braunem Dach, braunen Ledersitzen und Rennspoiler nach 05:50 Uhr gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 70 7-0.

Quelle: presseportal.de