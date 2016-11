POL-RZ: Präventionsaktion Einbruchschutz in Ahrensburg

Ratzeburg (ots) – Die Polizeidirektion Ratzeburg führt am 08.11.2016 in der Zeit von 16.00 – 20.00 Uhr einen Präventionseinsatz in Form von Doppelstreifen in besonders von Einbruchsdiebstählen belasteten Wohngegenden im Hamburger Umland durch. Diese werden nach aktueller Lagebewertung vermutlich in Ahrensburg stattfinden. Präventionsziel der Doppelstreifen, die aus jeweils einem Präventionsbeamten und einer Beamtin / einem Beamten des Einstiegsstudiums (Schutz- und Kriminalpolizei) bestehen, ist das Feststellen von offenkundigem Risikoverhalten der Hauseigentümern (Offene Garagen, ungesicherte Leitern am Haus, volle Briefkästen, kein Licht im Haus bei Abwesenheit, Kipp-Fenster pp). Die Haus- bzw. Wohnungseigentümer sollen angesprochen werden und erhalten neben der ProPK Broschüre „Ungebetene Gäste“ konkrete Tipps, wie sie durch ihr eigenes Verhalten das Risiko, Opfer eines Einbruchsdiebstahls zu werden, reduzieren können. Neben 7 Präventionsbeamten und den „Auszubildenden“ wird die Aktion durch Beamte des Polizeireviers Ahrensburg begleitet. Sollte Interesse an einer Begleitung der Präventionsstreifen bestehen, bitte ich um vorherige Kontaktaufnahme interessierter Medienvertreter bei der Pressestelle der PD Ratzeburg (04541 / 809 – 2010).

Quelle: presseportal.de