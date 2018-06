Ratzeburg (ots) – 19. Juni 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 14.06.2018 – Ratzeburg Bereits am Donnerstag den 14.06.2018, gegen 19:15 Uhr, kam es Herrenstraße Ecke Wasserstraße in Ratzeburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Der 14-jährige Ratzeburger befuhr den linken Gehweg der Herrenstraße in Richtung Rathaus. Eine etwa 35-jährige Frau befuhr mit einem silbernen Pkw die Wasserstraße und wollte in deren Verlauf die Herrenstraße kreuzen. Hierbei übersah sie offensichtlich den Jungen und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau sprach kurz mit dem Jungen, notierte seine Telefonnummer und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich weiter um den Jungen, bzw. seine Verletzungen zu kümmern. Die Frau wird wie folgt beschrieben: – etwa 35 Jahre alt – schlanke Statur – ca. 165 – 175 cm – brünettes Haar – Zahnlücke unten – mit einem silberfarbenen Pkw unterwegs Die Polizei Ratzeburg sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug, bzw. zur die Fahrerin machen? Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Quelle: presseportal.de