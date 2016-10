POL-RZ: Radfahrer angefahren

Ratzeburg (ots) – Ammersbek Am 07.10.2016, gegen 18.10 Uhr, kam es in Ammersbek zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 47-jährige Ammersbekerin befuhr mit ihrem Mercedes die Franz-Kruse-Straße, aus Richtung Daheim kommend, in Richtung Bünningstedt. An der entsprechenden Einmündung wollte sie nach rechts in die Dorfstraße abbiegen. Für die 47-järhige galt das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Beim Abbiegen übersah die Mercedesfahrerin offensichtlich einen von rechts kommenden und mit seinem Fahrrad auf dem ausgeschilderten Radweg fahrenden 63-jährigen Mann aus Norderstedt, so dass es zu einem Unfall kam. Durch den Zusammenstoß stürzte der 63-jährige, zog sich erhebliche Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensbefahr besteht nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 600,- Euro.

Quelle: presseportal.de