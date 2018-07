Ratzeburg (ots) – Oststeinbek Am 19.07.2018, gegen 16.10 Uhr, kam es in der Möllner Landstraße in Oststeinbek zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Ein 82-jähriger Mann aus Oststeinbek befuhr mit einem Mercedes die Stormarnstraße und wollte an der entsprechenden Einmündung nach rechts in die Möllner Landstraße abbiegen. Die Ampel an dieser Einmündung zeigte für den Mercedes grünes Licht. Beim Abbiegen übersah der 82-jährige offensichtlich einen 10-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad die Möllner Landstraße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad in dessen Folge der Junge stürzte. Offensichtlich durch den Unfall erschrocken, verwechselte der Mercedesfahrer Gas- und Bremspedal, fuhr im Bogen weiter, überfuhr den rechten Gehweg und kollidierte frontal mit dem dortigen Brückengeländer. Der Junge wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 82-jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 5.000,- Euro.

Quelle: presseportal.de