Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 23. März 2018 | Kreis Stormarn – 23.03.2018 – Ahrensburg Am 23.03.2018, gegen 02:10 Uhr, kam es in Ahrensburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Ein 56-jähriger Mann aus Ahrensburg befuhr mit einem Lkw den Kornkamp Süd in Ahrensburg in Richtung Kornkamp. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 56-jährige Mann bei „Grünlicht“ über die Kreuzung Beimoorweg / Kornkamp, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer kam. Der 35-jährige Radfahrer aus Ahrensburg überquerte offensichtlich die Straße Kornkamp, als es zu dem Unfall kam. Die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Unfallrekonstruktion wurde durch die Staatsanwaltschaft Lübeck angeordnet. Nach Beendigung der Maßnahmen durch den Gutachter wurde die Fahrbahn gegen 05:30 Uhr wieder frei gegeben. Der Radfahrer wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de