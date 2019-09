Ratzeburg (ots) – 17. September 2019 | Kreis Stormarn – 16.09.2019 Bargteheide Am 16.09.2019, gegen 15:50 Uhr, kam es in Bargteheide, in der Straße Am Markt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 57-jährige Radfahrerin mit ihrem Damenrad auf dem Radweg der Straße Am Markt in Fahrtrichtung Lübecker Straße. Die ebenfalls 57-jährige Pkw-Fahrerin eines Seat Arosa wollte von einer Grundstückseinfahrt über den Radweg auf die Straße Am Markt einbiegen. Dort stieß sie mit der von links kommenden Radfahrerin zusammen. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Seat Arosa blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500,- Euro geschätzt.

Quelle: presseportal.de