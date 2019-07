Ratzeburg (ots) – 26. Juli 2019 | Kreis Stormarn – 25.07.2019 Bad Oldesloe Am 25.07.2019, gegen 14:35 Uhr, kam in Bad Oldesloe, Pölitzer Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person sehr verletzt wurde. Eine 75-jährige Frau aus Bad Oldesloe befuhr mit ihrem Fahrrad den Pölitzer Weg in Richtung Industriestraße. Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte sie an einem linksabbiegenden und wartenden Fahrzeug rechts vorbeizufahren. Die 75-jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad, strauchelte und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Quelle: presseportal.de