Ratzeburg (ots) – 12. Oktober 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 11.10.2018 – Schwarzenbek Gestern Abend, am 11.10.2018 gegen 19:25 Uhr, kam es in Schwarzenbek, auf dem Parkplatz der Sparkasse im Verbrüderungsring, zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Eine 52-jährige Frau aus der Umgebung von Geesthacht wollte noch kurz Geld abheben und parkte auf dem dortigen Parkplatz. Sie bemerkte zwei weibliche Personen, auf dem Gehweg vor dem Parkplatz, schenkte denen jedoch zunächst keine Beachtung. Als die Frau wieder aus der Filiale kam, wurde sie von hinten gepackt, umgedreht und ihr wurde ein Gegenstand in den Bauch gedrückt. Eine männliche Person forderte im akzentfreien Deutsch die Herausgabe von Geld, Handy und Fahrzeugschlüsseln. Die Frau riss sich los und lief zu einem weiteren Fahrzeug, welches sich auch auf dem Parkplatz befand. Den darin befindlichen Mann forderte sie auf die Polizei zu rufen. Daraufhin entfernte sich der Tatverdächtige über den Verbrüderungsring in das Wohngebiet Schwarzenbek Nord-Ost. Eine weitere männliche Person, welche zuvor bei den beiden Frauen gestanden hat, folgte dem Tatverdächtigen. Die beiden Männer gingen dann gemeinsam weiter. Der Täter wird wie folgt beschrieben werden: – etwa 25-30 Jahre alt – schwarze Haare – Stoppelbart – Ca. 170 – 180 cm – bekleidet mit einem Kapuzenpullover, schwarzer Jacke und Turnschuhen Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu der Tat oder dem Täter machen? Wem ist zur Tatzeit in der Umgebung der Sparkasse die oben beschriebene Person aufgefallen? Die beiden Frauen und vor allem auch der Pkw-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 / 800 3-0

Quelle: presseportal.de