POL-RZ: Ratzeburg – Auf Parkplatz angegriffen

Ratzeburg (ots) – Am 16.11.2016, gegen 21.40 Uhr, hielt sich ein 25-jähriger Ziethener auf dem Viehmarkt in Ratzeburg auf. Er stand mit seinem Pkw auf dem um diese Uhrzeit völlig leeren aber gut beleuchteten Parkplatz des ansässigen Supermarktes. Eigenen Angaben zufolge wollte er dort „eine rauchen“. Zur gleichen Zeit bemerkte er drei Männer, die auf der Auffahrt zum Parkplatz standen. Die Drei Männer kamen dann unvermittelt aber gezielt auf ihn zu. Zwei stellten sich vor den 25-jährigen und einer hinter ihn. Dann wurde er von vorne geschubst, und kurze Zeit später verspürte er einen starken Schmerz an seinem Rücken. Danach gingen die drei Männer zügig weg. Der Geschädigte erschien daraufhin kurz vor 22.00Uhr auf der Polizeiwache in Ratzeburg. Er wies eine Verletzung an der Hand sowie eine Schnittwunde am Rücken auf. Nach Anzeigenerstattung begab sich der 25-jährige selbst ins Krankenhaus. Die Hintergründe zu der Attacke sind noch unklar. Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: 1) Täter „im Rücken“ – Ca. 1,80 m groß – Ca. 25 Jahre alt – Normale Figur – Dicke Jacke – Weiße Strickmütze auf dem Kopf (wie DJ Ötzi) 2) – Ca. 1,80 m groß – Ca. 25 Jahre alt – Schwarze Jacke mit Kapuze mit Feldrand – Schwarze Jogginghose mit weißer Schrift 3) – Kleiner als 1,80 m – Ca. 20 Jahre alt – Winterjacke mit „komischem“ Tarnmuster Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem sind Mittwochabend in der Nähe des Viehmarktes Personen aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541 / 809-0.

Quelle: presseportal.de