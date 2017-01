POL-RZ: Ratzeburg: Brand Papiercontainer

Ratzeburg (ots) – Ratzeburg Am 22.01.2017, um 16:05 Uhr, wurden der Polizei zwei brennende Papiercontainer im Bereich Sedanstraße/ Am Viehmarkt (Ratzeburg) gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ratzeburg konnten an der Zufahrt zu der Verladerampe eines Supermarktes zwei brennende Altpapiercontainer festgestellt werden. Wie die Papiercontainer in Brand geraten konnten, ist bisher unbekannt. Eine Gefahr für Personen oder Gebäude bestand nicht. Durch die Melderin beim Notruf konnten Hinweise auf zwei Personen gegeben werden, die möglicherweise für den Brand verantwortlich sein könnten. Diese konnten durch die Beamten des PR Ratzeburg in der Nähe angetroffen und deren Personalien festgestellt werden. Zeugen gesucht: Der o.g. Melderin wurden die Hinweise auf die Personen von einem bisher unbekannten Zeugen genannt. Die Kriminalpolizei Ratzeburg bittet den Zeugen, sich zu melden. Außerdem werden auch andere Zeugen gesucht, die Hinweise zu einer möglichen Tat oder zu verdächtigen Personen geben können? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541-809-0.

Quelle: presseportal.de