POL-RZ: Ratzeburg – Raub auf Auslieferungsfahrer

Ratzeburg (ots) – Ratzeburg Am 01.03.2017, gegen 02:15 Uhr, kam es zu einem versuchten Raub auf einen Auslieferungsfahrer in der Herrenstraße (Ratzeburg). Der 61 Jahre alte Auslieferungsfahrer, der gerade die Belieferung eines Bekleidungsgeschäftes abgeschlossen hatte, wurde plötzlich beim Einsteigen in seinen LKW von zwei Personen aufgefordert, sein Mobiltelefon herauszugeben. Nachdem der Geschädigte dies verweigert hatte, schlug einer der Täter diesem mit einer Baseballkeule auf den Kopf. Der Geschädigte versuchte daraufhin zu flüchten, wurde aber durch die Tatverdächtigen zu Boden gerissen. Anschließend traten die Täter auf den Geschädigten ein. Als ein Bewohner aufgrund der Hilferufe auf die Situation aufmerksam wurde, flüchteten die Täter ohne Beute. Diese bestiegen einen Pkw, der vermutlich von einer weiteren Person geführt wurde, und flüchteten in Richtung Wasserstraße. Auffällig bei dem Pkw soll ein lautes Röhren sein. Zu den männlichen Tatverdächtigen liegt zurzeit keine Beschreibung vor. Der Geschädigte wurde zur ambulanten Behandlung mit einem RtW in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem ist in Ratzeburg ein verdächtiges Fahrzeug mit einem auffälligen Röhren aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541-809-0.

Quelle: presseportal.de