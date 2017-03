POL-RZ: Ratzeburg: Überfall auf Tankstelle

Ratzeburg (ots) – Ratzeburg Am 14.03.2017, gegen 21:15 Uhr, kam es zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Bahnhofsallee beim dortigen Schnellrestaurant (Ratzeburg). Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat ein maskierter Mann die Tankstelle und bedrohte die 52 Jahre alte Mitarbeiterin mit einer Pistole. Dabei forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld. Die Kassiererin stellte darauf den Kasseneinsatz auf den Verkaufstresen, woraufhin der Mann eine geringe Menge Bargeld entnahm. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Bahnhof. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: – 160 bis 165 cm groß – komplett schwarze Bekleidung – schwarze Handschuhe – schwarze Maske Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief negativ. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem sind im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541 / 809-0.

Quelle: presseportal.de