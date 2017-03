POL-RZ: Ratzeburg- Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Ratzeburg (ots) – Ratzeburg Am 02.03.2017, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich in der Möllner Straße (Ratzeburg) ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden. Ein 53 Jahre alter Hamburger befuhr mit seinem Sportwagen der Marke Mc Laren die Möllner Straße außerhalb geschlossener Ortschaft von Ratzeburg in Richtung Fredeburg. Dabei wollte der Hamburger einen vor ihm fahrenden Pkw Daimler-Benz der B-Klasse überholen. Beim Überholvorgang platzte nach dem jetzigen Ermittlungsstand beim Mc Laren offensichtlich der Vorderreifen, so dass dieser gegen die B-Klasse prallte. Hierdurch kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Der Mc Laren prallte dabei gegen einen Baum und kam abseits der Fahrbahn zum Stehen. Die B-Klasse überschlug sich mehrfach und blieb ebenfalls abseits der Fahrbahn liegen. Der Fahrer des Mc Laren wurde dabei nur leicht verletzt, während ein Ehepaar aus Lüneburg (beide 74 Jahre) mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden wird beim Mc Laren auf ca. 300.000 und bei der B-Klasse auf 25.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg war zum Abstreuen von Betriebsstoffen vor Ort.

Quelle: presseportal.de