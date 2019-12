Auto bei Straßenglätte überschlagen: 21-Jährige verletzt Auf glatter Straße hat sich eine 21-jährige Frau nahe Kuckssee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit ihrem Auto überschlagen. Sie erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau sei angesichts der Wetterlage nicht mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen. D

HSV testet gegen Heckings Ex-Club VfB Lübeck Fußball-Zweitligist Hamburger SV bestreitet die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt im nächsten Jahr gegen den Regionalligisten VfB Lübeck. Das gaben beide Vereine am Sonntag bekannt. Die Partie wird am 23. Januar um 18.30 Uhr im Lübecker Stadion Lohmühle ausgespielt. HSV-Trainer Dieter Hecking

Brand in Gasthaus: bis zu einer Million Euro Schaden Ein Gasthaus ist auf der Nordseeinsel Pellworm (Kreis Nordfriesland) durch ein Feuer vollständig zerstört worden. Durch den Brand in dem reetgedeckten Gebäude entstand am Samstag ein Sachschaden zwischen 800 000 und einer Million Euro, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Verletzt wurde bei dem Feu

Schlägerei im Lokal mit zehn Beteiligten: Drei Verletzte Bei einer Schlägerei in einem Lokal in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) sind am Samstag drei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 59 Jahre alter Betrunkener in dem Lokal am Tresen gesessen, als er plötzlich von einem 31-Jährigen einen Schlag ins Gesicht erhielt. Es entwickelte sich

Fahndung: Maskierter Mann überfällt Tankstelle Gosen (dpa/bb)- Ein unbekannter, maskierter Mann hat am Samstagabend in Gosen (Oder-Spree) eine Tankstelle überfallen. Laut Polizei betrat er die Räume der Tankstelle und forderte mit vorgehaltenem Messer die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er das Geld erhalten hatte, verließ er die Tankstelle in un

Nach Brand: Finanzielle Hilfe für Kirche in Eberswalde Die Anfang Dezember durch einen Brand schwer beschädigte Maria-Magdalenen-Kirche in Eberswalde (Barnim) kann auf finanzielle Hilfe vom Land Brandenburg hoffen. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) stellte für Restaurierungsmaßnahmen bis zu 20 000 Euro aus der Denkmalhilfe in Aussicht. Mit ihrer Innen

Auszahlung von EU-Hilfen an Landwirte noch vor Weihnachten Landwirte in Brandenburg können sich über finanzielle Unterstützung vor Weihnachten freuen. Das Agrar- und Umweltministerium zahlt den Bauern des Landes knapp 350 Millionen Euro EU-Agrarbeihilfen aus, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Das Ministerium möchte den Landwirten mit dem Geld Planungssi

Autofahrer prallt gegen Baum: Möglicherweise berauscht Ein mutmaßlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehender sowie nur noch auf drei Reifen fahrender Autofahrer ist zwischen Templin und Gollin (Uckermark) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer und sein Beifahrer mussten am Samstag schwer verletzt in ein Krankenhaus geb

Handball-Topspiel: Löwen vor großem Rätsel - Flensburg wahrt Titelchance Mannheim (dpa) - Uwe Gensheimer hatte sein Lachen auf dem Spielfeld verloren. Der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft stand nach dem 22:24 seiner Rhein-Neckar Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt gequält und mit leerem Blick da. Dass die mit großen Ambitionen in die Saison gestartete