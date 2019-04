Ratzeburg (ots) – 02.April 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 29.03.2019 – Schwarzenbek Am 29.03.2019, gegen 21:00 Uhr, kam es im Verbrüderungsring in Schwarzenbek zu einem Raub. Der 41-Jährige Geschädigte aus Schwarzenbek ging mit seinem Hund im Sierrepark an den Teichen spazieren. Dort kamen ihm drei Männer entgegen. Plötzlich hielt einer dieser Männer dem Schwarzenbeker eine Pistole vor das Gesicht und forderte die Herausgabe von Bargeld und seinem Mobiltelefon. Dieser Aufforderung kam der Geschädigte nach. Er blieb unverletzt. Der Täter mit der Pistole in der Hand sei etwa 180 cm groß, sprach akzentfreies Deutsch und trug eine dunkle Kaputze. Die beiden anderen Täter seien etwa 180 cm sowie 190 cm groß. Einer trug eine graue Jogginghose, der andere eine dunkle Kaputze. Die drei Männer werden auf 20-25 Jahre alt geschätzt. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag sowie ein Mobiltelefon. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben dazu machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Täter geben? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

Quelle: presseportal.de