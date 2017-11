Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 01.11.2017 Bad Oldesloe – Am 01.11.2017, gegen 00.21 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Industriestraße in Bad Oldesloe. Um 00.21 klingelte eine unbekannte maskierte Person an der Spielhallentür. Während der Nachtzeit ist der Eingang zur Spielhalle stets verschlossen. Auf Klingeln und vorheriger Nachschau der Mitarbeiter wird den Gästen dann Zutritt gewährt. Unmittelbar nach dem Öffnen durch die 55-jährige Spielhallenmitarbeiterin wurde sie wortlos in das Gebäude gedrängt und mit einem vorgehaltenen spitzen Gegenstand bedroht. Sie wurde anschließend vom Täter zur Herausgabe eines niedrigen dreistelligen Geldbetrages gedrängt. Nachdem er den Geldbetrag erhalten hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Die Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt: -männlich, ca. 40-45 Jahre, schlanke Statur, ca. 180 cm, südländischer Typ bekleidet mit einer hellgrauen Hose, khakifarbenes T-Shirt Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen. Polizei sucht Zeugen Wer hat zur Tatzeit die zuvor beschriebene Person in der Industriestraße in Bad Oldesloe gesehen und kann mögliche Hinweise geben? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Tel. 04531/501-0.

Quelle: presseportal.de