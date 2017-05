POL-RZ: Raubüberfall auf Supermarktmitarbeiterin

Ratzeburg (ots) – Am 11.5.2017 kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Geesthachter Mercatorstraße. Nach Ladenschluss um 20 Uhr wurde der Laden geschlossen. Eine 25jährige Mitarbeiterin erledigte im Büro die Abrechnung, als plötzlich eine männliche maskierte Person mit einer Schusswaffe in der Hand vor ihr stand. Die Angestellte wurde vom Täter gefesselt und es wurde eine noch zu ermittelnde Summe Bargeld geraubt. Der Täter ließ die gefesselte Mitarbeiterin zurück und flüchtete. Durchsuchungs- und Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Geesthacht bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter 04152/8003-0 zu melden. Die bisher vorliegende Täterbeschreibung: Männlich, kräftig, ca. 180cm, sprach fließend deutsch, bekleidet mit Sturmhaube, dunkler Jacke, Jeanshose und schwarzen Schuhen

Quelle: presseportal.de