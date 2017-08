Ratzeburg (ots) – Mit einem ungewöhnlichen Fall befasst sich derzeit die Kriminalinspektion Bad Oldesloe. Bereits am 24.5.2017 wurde in Bad Oldesloe, im Wendehammer der Straße Rögen, eine große Menge Kinderschokolade aufgefunden. Die Polizei in Bad Oldesloe stellte die Schokolade sicher. Eine Wiegung ergab, dass es sich um 53 Kg handelt, die allem Anschein nach aus einem gewerblichen Betrieb stammen müssen. Ob es sich dabei um Diebesgut oder um eine illegale Abfallentsorgung handelt prüft die Kriminalpolizei noch. Ein Zeuge gab einen Hinweis auf einen grauen Kleinwagen, aus dem die Schokoriegel ausgeladen wurden. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Erfolg führten bittet die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe um sachdienliche Hinweise unter 04531/501-0.

Quelle: presseportal.de