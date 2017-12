Ratzeburg (ots) – 29. Dezember 2017 / Kreis Stormarn – 25.12.2017 – Hamberge Am 25.12.17 teilt ein Anwohner aus dem Mühlenweg in Hamberge der Polizei mit, dass er ein verletztes Reh gefunden habe. Er selbst habe das Reh mittags auf seinem Grundstück aufgefunden. Dem hinzugezogenen Jagdausübungsberechtigten blieb nichts anderes übrig, als das Tier von seinen furchtbaren Qualen zu erlösen. Im Anschluss daran wurden die Wunden durch den Jagdausübungsberechtigten und einem Tierarzt begutachtet und eindeutig als Hundebisse erkannt. Der Jagdausübungsberechtigte konnte einen Wolfsanbiss ausschließen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Hundegesetz eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können. Unweit der Fundstelle führt ein von Hundebesitzern viel frequentierter Fußweg zur Feldmark. Hier die Frage der Polizei: Wer hat am 24.12.2017 oder 25.12.2017, morgens, mitbekommen, dass in der angrenzenden Feldmark ein Hund ein Reh angefallen hat? Wer kann Hinweise auf den Hund, bzw. dem Hundehalter geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 5015-0.

Quelle: presseportal.de