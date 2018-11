Ratzeburg (ots) – Am 12.11.2018, gegen 16.25 Uhr, kam es an der Einmündung Hamburger Straße/ Glinder Weg in Reinbek zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Eine 76jährige Reinbekerin befuhr mit ihrem Pkw Opel Astra den Glinder Weg. An der Einmündung wollte sie nach links in die Hamburger Straße abbiegen. Hierbei missachtete die Fahrerin die Vorfahrt eines 17jährigen Reinbekers, der auf der Hamburger Straße in Richtung K 80 mit seinem Leichtkraftrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 17jährige ist schwer verletzt, allerdings nicht lebensbedrohlich.

Quelle: presseportal.de