Ratzeburg (ots) – Am 01.08.2017, gegen 22:50 Uhr, bemerkte eine 59 Jahre alte Hausbewohnerin in der Klosterstraße (Reinfeld) eine verdächtige Person auf ihrem Grundstück. Durch die alarmierte Streifenbesatzung der PSt. Reinfeld konnte die Person wenig später noch auf dem Grundstück gestellt werden. Anschließend wurde festgestellt, dass versucht worden ist in das Haus durch Aufbrechen eines Fensters einzudringen. Bereits am 30.07.17 wurde ein versuchter Einbruch an einer anderen Stelle des Hauses angezeigt. Bei der festgenommenen Person handelt es sich um eine 47-jährige bisher polizeilich nicht bekannte Reinfelderin. Bei dieser wurde Einbruchwerkzeug aufgefunden. Die Tatverdächtige räumte beide Taten ein und gab als Grund finanzielle Schwierigkeiten an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Tatverdächtige wieder entlassen.

Quelle: presseportal.de