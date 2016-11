POL-RZ: Reinfeld – Radfahrerin übersehen

Ratzeburg (ots) – Am 17.11.2016, gegen 10.00 Uhr, kam es am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in Reinfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Eine 41-jährige Reinfelderin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Bahnhofstraße, aus Richtung Paul-von-Schoenaich-Straße kommend, in den Kreisverkehr ein und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt wieder verlassen. Eine 58-jährige Frau, ebenfalls aus Reinfeld, wollte mit ihrem Pkw auf der Mahlmannstraße in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah sie offensichtlich die von links kommende aber vorfahrtberechtigte Fahrradfahrerin so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die 41-jährige wurde von der linken Fahrzeugfront erfasst und durch die Wucht des Aufpralles einige Meter vom Fahrrad weg geschleudert. Sie erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Unfallfahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 500,- Euro.

Quelle: presseportal.de