Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit 19 Streifenwagen Ein 52-Jähriger hat sich in Hamburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die bis nach Schleswig-Holstein führte. Insgesamt waren 19 Streifenwagen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und der Bundespolizei bei der Verfolgung eingesetzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann hatte keine

72-Jährige bei Wohnungsbrand verletzt Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt (Oder) ist eine 72-jährige Bewohnerin verletzt worden. Die Frau sei nach dem Ausbruch des Feuers im 4. Stock des Mehrfamilienhauses am Samstagabend auf den Balkon geflüchtet und sei von der alarmierten Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet wor

Ausstellung zum Sandmännchen startet Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer hat das Sandmännchen als eine "gesamtdeutsche Symbolfigur" gewürdigt. "Für mich war der Sandmann immer fortschrittlich", sagte er zur Eröffnung der Ausstellung "Mit dem Sandmann auf Zeitreise", die das Filmmuseum Potsdam anlässlich des 60. Gebur

Ex-Präsident gegen Präsident - Brasilien: Schlagabtausch zwischen Lula und Bolsonaro São Bernardo do Campo (dpa) - Einen Tag nach seiner Entlassung aus der Haft hat Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in einer Rede den aktuellen Staatschef Jair Bolsonaro scharf kritisiert. Dieser sei gewählt worden, um für das Volk zu regieren, nicht für die Milizen in Rio de Janeiro,

Gitte Hougaard-Werner ist neue SSF-Vorsitzende Gitte Hougaard-Werner ist neue Vorsitzende des Sydslesvigsk Forening (Südschleswigsche Verein/SSF). Die 48-jährige Lehrerin aus Eckernförde löst Jon Hardon Hansen ab, der seit 2013 an der Spitze des kulturellen Hauptverbands der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein stand. Bei der Wahl auf der

Unfall auf A1 nahe Lübeck: Vier Verletzte Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 sind nahe Lübeck vier Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Wie die Feuerwehr mitteilte, krachten in Fahrtrichtung Norden am frühen Sonntagmorgen zwei Fahrzeuge ineinander. Sanitäter versorgten die Verletzten und brachten sie danach in ein Krankenhaus.

29. Filmfestival Cottbus: Hauptpreis geht nach Bulgarien Der Hauptpreis des Filmfestivals Cottbus geht in diesem Jahr an den bulgarischen Film "Sestra" (Schwester). Regisseurin Svetla Tsotsorkova zeichne ein bildsprachlich eindrucksvolles, konfliktreiches Familienporträt, begründete die internationale Jury am Samstagabend ihre Entscheidung für den besten

Brandenburger gedenken der Opfer der Pogromnacht Hunderte Brandenburger haben am Samstag den Opfern der Pogromnacht vom 9. November 1938 gedacht. In der Landeshauptstadt Potsdam versammelten sich am Abend rund 200 Menschen in der Innenstadt. "Die Novemberpogrome waren eine Zäsur", sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) in ihrer Rede laut Mitte

1500 Demonstranten gegen Neonazis in Bad Segeberg Rund 1500 Demonstranten haben nach Angaben der Polizei am Samstag in Bad Segeberg gegen Neonazis und rechte Gewalt protestiert. Die Erwartungen der Veranstalter, der Initiative "Segeberg bleibt bunt", wurden damit übertroffen. Sie hatten mit 1000 Teilnehmern gerechnet. Der Protest richtete sich gege