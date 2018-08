Ratzeburg (ots) – Siek Am 02.08.2018, gegen 18.10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 39 (Alte Landstraße) zwischen Meilsdorf und Siek zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verunglückte. Ein 56-jähriger Rennradfahrer aus Hamburg befuhr die K 39 aus Richtung Meilsdorf kommend in Richtung Siek. In gleicher Fahrtrichtung stand am rechten Fahrbahnrand ein VW Golf mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Der 24-jährige Fahrer des VW Golf hatte kurz zuvor einen Wildunfall und war gerade dabei die Unfallstelle abzusichern. Aus bislang nicht geklärter Ursache übersah der 56-jährige Hamburger offensichtlich das am Fahrbahnrand stehende Fahrzeug und fuhr ungebremst in das Heck des VW Golf. Hierbei zog sich der Radfahrer schwerste Verletzungen zu, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9.000,- Euro. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Lübeck wurde für die Unfallaufnahme ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizeistation Trittau hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

Quelle: presseportal.de