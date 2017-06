POL-RZ: Rentnerin ließ nicht los

Ratzeburg (ots) – Schwarzenbek Am 21.06.2017, gegen 09.45 Uhr, kam es in der Seestern-Pauly-Straße in Schwarzenbek zu einem versuchten Raubüberfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Eine 69-jährige Schwarzenbekerin war zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Sie führte einen sog. Trolley mit sich. Auf Höhe der Hausnummer 12 begegnete sie einem jungen Mann, der sie grüßte und an ihr vorbeiging. Ihrer eigenen Wahrnehmung zufolge erhielt sie kurz darauf von hinten einen Schlag, woraufhin ihr schwarz vor den Augen wurde und sie zu Boden fiel. Als Sie wieder „bei Bewusstsein“ war, bemerkte sie, dass der o. g. junge Mann an ihrem Trolley zerrte. Die 69-jährige hielt den Trolley jedoch krampfhaft fest und schrie lautstark um Hilfe. Daraufhin ließ der Täter kurze Zeit später von Ihr ab und flüchtete ohne Beute. Die Geschädigte wurde durch den Sturz nur leicht an der Hand verletzt. Sie ging dann nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben. – Ca. 18-20 Jahre alt – Dunkle Haare – Spricht akzentfrei deutsch – Führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist in der Seestern-Pauly-Straße oder Umgebung ein junger Mann aufgefallen, auf den die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schwarzenbek unter der Telefonnummer 04151 – 8894-0.

Quelle: presseportal.de