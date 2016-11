POL-RZ: Rentnerin zu Hause überfallen

Ratzeburg (ots) – Glinde Am Freitag, gegen 13.35 Uhr, kam es im Mühlenweg in Glinde zu einem schweren Raubüberfall, bei dem eine 78-jährige Frau verletzt wurde. Ein Mann klingelte bei der Geschädigten an der Haustür und bat darum, einen Ball aus dem Garten holen zu dürfen, der über den Zaun geflogen war. Die 78-jährige Hauseigentümer gab die Erlaubnis dazu, danach ging der Mann wieder. Ca. 10 Minuten später klingelte der Mann erneut an der Tür. Als die 78-jährige öffnete, stieß der Mann sie zu Boden und knebelte ihr Hände und Mund. Kurz danach ließ er zwei weitere Männer durch die Terrassentür ins Haus. Die Geschädigte wurde von den drei Tätern in das Badezimmer eingesperrt. Anschließend durchsuchten sie das ganze Haus. Die drei Männer flüchteten dann mit der Beute von einigen hundert Euro Bargeld in unbekannte Richtung. Die Geschädigte konnte sich von den Fesseln befreien und sich durch ein Badezimmerfenster bei einem Nachbarn bemerkbar machen. Dieser verständigte dann die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die 78-jährige wurde körperlich leicht verletzt und durch einen RTW vor Ort medizinisch versorgt. Die drei Täter werden wie folgt beschrieben. Täter 1 (Haupttäter an der Haustür) – Ca. 1,75 – 1,80 m groß – Ca. 25 – 30 Jahre alt – Dunkle Haare – Dunkler 3-Tage Bart – Sprach mit osteuropäischem Akzent – Bekleidet mit einem karierten Hemd Täter 2 u. 3 – Ca. 1,75 – 1,80 m groß – Beide Männer waren maskiert Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem sind am Freitagmittag oder davor, im Mühlenweg oder in der Nähe, drei Männer aufgefallen, von denen einer ein kariertes Hemd trug? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 – 727707-0.

Quelle: presseportal.de