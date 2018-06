Ratzeburg (ots) – 27. Juni 2018 / Kreis Stormarn – 27.06.2018 – Bad Oldesloe Am 27.06.2018, gegen 00:45 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeirevier Bad Oldesloe einen Audi A3, offensichtlich mit drei Personen besetzt, im Konrad-Adenauer-Ring. Während dieser Kontrolle bemerkten die kontrollierenden Beamten, dass sich der Mitfahrer auf dem Rücksitz in einem Rettungsring befand. Auf Nachfrage räumte man ein, diesen aus Reinfeld vom Herrenteich mitgenommen zu haben. Nachdem die Beamten den jungen Männern den Straftatbestand erläutert haben, waren diese offensichtlich reumütig. Die nächste Überraschung erwartete die Beamten im Kofferraum. Dort lagen zwei weitere Personen, welche nicht entführt wurden sondern ihren Platz für den Rettungsring freigemacht haben. Hier kommt auf die jungen Männer (alle 18 Jahre) einiges zu, was sie bestimmt so nicht bedacht haben: Dabei ist die Ordnungswidrigkeit gem. § 21 StVO zur Personenbeförderung, neben der Strafanzeige wegen Diebstahl des Rettungsringes und die damit verbundene Beeinträchtigung von Schutzvorrichtungen gem. § 145 StGB, bestimmt das kleinere Übel.

Quelle: presseportal.de