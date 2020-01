Ratzeburg (ots) – 17. Januar 2020 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 16.01.2020 – Mölln Am 16.01.2020, gegen 17:30 Uhr, kam es im Gudower Weg in Mölln zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 58-jährige Möllnerin war mit einem Ford Fiesta auf dem Gudower Weg aus Gudow kommend in Richtung Möllner Innenstadt unterwegs. Ihr unmittelbar entgegen aus Richtung Innenstadt kommend, fuhr ein 46-jähriger Möllner mit einem Piaggio-Roller. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Möllnerin ihre Fahrtrichtung zu ändern und mit dem Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden Rollerfahrer, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 46-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro.

Quelle: presseportal.de