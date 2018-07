Ratzeburg (ots) – Reinfeld Am 16.07.2018, gegen 09.55 Uhr, kam es in der Holländerkoppel in Reinfeld zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 76-jähriger Reinfelder bog mit seinem Citroen von einer Grundstücksausfahrt kommend nach links in die Holländerkoppel ein, um weiter in Richtung Innenstadt zu fahren. Hierbei übersah er offensichtlich den von rechts kommenden 70 Jahre alten Rollerfahrer aus Reinfeld. Der 70-jährige Piaggiofahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des Citroen blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000,- Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße Holländerkoppel für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Quelle: presseportal.de