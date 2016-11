POL-RZ: Rotlicht übersehen

Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe Am 15.11.2016, gegen 14.15 Uhr, kam es in der Salinenstraße in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder verletzt wurden. Zwei 8-jährige Mädchen überquerten die Salinenstraße an dem Fußgängerüberweg auf Höhe der Stadtschule. Der Überweg ist mit einer Fußgängerbedarfsampel ausgestattet. Die Kinder hatten beim Überqueren der Straße grünes Licht. Ein von links aus Richtung Kurparkallee kommender Pkw hielt an der entsprechenden Haltelinie an. Der 52-jährige Fahrer eines Ford Fiesta befuhr die Salinenstraße in Richtung Kurparkallee. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand übersah er das für ihn geltende Rotlicht. Als er die Kinder auf der Straße bemerkte, versuchte er noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr ganz verhindern. Ein Mädchen wurde mit der Stoßstange am Bein getroffen, dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus nach Lübeck eingeliefert werden. Das andere Mädchen touchierte der 52-jährige mit einem Außenspiegel am Arm. Das Kind wurde dabei leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. An dem Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro. In der Salinenstraße gilt für den Bereich der Schule (400 m) eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Km/h. Konkrete Hinweise darauf, ob der 52-jährige möglicherweise zu schnell gefahren ist, liegen nicht vor.

Quelle: presseportal.de