Ratzeburg (ots) – 10. April 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 10.04.2019 – Mölln Am 10.04.2019, gegen 10.05 Uhr kenterte auf dem Ziegelsee in Mölln ein Ruderboot. Mitglieder eines Rudervereines üben derzeit in einem sog. Trainingscamp in Mölln auf dem Ziegelsee. Dabei kenterte das Ruderboot einer 12-jährigen aus Oldenburg (Oldb). Als die Einsatzkräfte vor Ort erschienen, was das Mädchen bereits aus dem Wasser heraus. Es wurde leicht unterkühlt zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des Ruderbootes („Einer“) wurde vom Verein veranlasst.

Quelle: presseportal.de