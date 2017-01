Ratzeburg (ots) – Schwarzenbek/ Marschacht Der seit dem 12.01.2017 vermisste und mittels Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Herr Thormählen, 77 Jahre, aus Schwarzenbek wurde am 14.01.2017 in der Nähe der Samtgemeinde Marschacht (Niedersachsen) tot aufgefunden. Nach den Erkenntnissen der örtlich zuständigen Kriminalpolizei in Winsen/Luhe verstarb Herr Thormählen durch einen tragischen Unglücksfall. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.

Quelle: presseportal.de