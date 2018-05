Ratzeburg (ots) – 30. April 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 27.04.2018 – Dassendorf Am 27.04.2018, gegen 20:30 Uhr, wurden der Polizei Ausschreitungen im Zusammenhang mit einem Oberligafußballspiel in Dassendorf gemeldet. Beim Eintreffen am Einsatzort war keine Auseinandersetzung mehr festzustellen. Es waren aber noch Dassendorfer Fans vor Ort. Nach ersten Befragungen ergab sich folgender erster Ermittlungsstand: Im Anschluss an das Oberligaspiel zwischen dem TUS Dassendorf und HSV III kam es zum verbalen Schlagabtausch der beiden Fangruppen, unter anderem auch in Form von „Fangesängen“. Aus bisher unbekanntem Grund gipfelte dieser Schlagaustausch darin, dass eine sogenannte „Fangruppierung“ des HSV auf der Terrasse Tische, Stühle und das Geschirr des Vereinsheimes TUS Dassendorf zerschlugen. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten stiegen diese „Fans“ in ihre Fahrzeuge, u.a. auch ein Reisebus, und machten sich auf den Rückweg. Der Bus konnte von den eingesetzten Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz gestoppt werden. Die Personalien von 19 Personen wurden festgestellt. Weitere Beteiligte sollen vor Eintreffen der Polizei bereits den Platz verlassen haben. Der genaue Tathergang muss jetzt im Rahmen von Vernehmungen ermittelt werden. Es waren insgesamt zehn Streifenwagenbesatzungen der Polizei eingesetzt. Es ist ein Sachschaden von etwa 2000,– Euro entstanden.

Quelle: presseportal.de