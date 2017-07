POL-RZ: Sattelzug durchbricht Mittelschutzplanke

Ratzeburg (ots) – BAB 1 / Barsbüttel Am 06.07.2017, gegen 10:50 Uhr, kam es im Verlauf BAB 1 in Fahrtrichtung Lübeck zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Ein 43-jähriger Fahrer befuhr mit seiner Sattelzugmaschine die BAB 1 aus Richtung Hamburg. Kurz vor der Abfahrt Barsbüttel fuhr der Sattelzug auf den vor ihm abbremsenden Pkw VW Beetle auf. Der Beetle wurde von dem Sattelzug an die Mittelschutzplanke geschleudert und kommt dort zum Stehen. Der Sattelzug selbst durchbricht die Mittelschutzplanke und stößt mit einem Pkw Nissan auf der Gegenfahrbahn zusammen. Im Verlaufe dieses Unfalles fährt ein weiterer Pkw Daihatsu aus Richtung Hamburg kommend auf das Heck der Sattelzugmaschine auf. Ein Pkw Opel in Fahrtrichtung Süden kommt beim Ausweichmanöver nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt in die rechtsseitige Leitplanke. Die BAB 1 war in Richtung Süden für ca. drei Stunden gesperrt. Gegenwärtig ist die Autobahn aber wieder vollständig frei gegeben. Der Verkehr staut sich jedoch zurzeit noch immer bis Bargteheide auf. Fünf Personen werden bei diesem Unfall leicht verletzt. Drei von ihnen mussten ins Krankenaus eingeliefert werden. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen und der Mittelschutzplanke.

Quelle: presseportal.de