Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn 15.11.2018 – BAB 1 Wesenberg Am 15.11.2018, gegen 00.05 Uhr, kam es auf der BAB 1, Höhe Wesenberg, Fahrtrichtung Norden, zu einem Verkehrsunfall, der eine längere Vollsperrung der Autobahn nach sich zog. Ein 46-jähriger Mann ist mit seinem Sattelzug auf einen Absicherungsanhänger für eine Baustelle aufgefahren. Der Anhänger diente neben anderem Absperrmaterial dazu, die Anzahl der Fahrspuren für eine Baustelle von zwei auf einen Fahrstreifen (den linken) zu reduzieren. Einer ersten Meldung zur Folge sollte der Fahrer des Sattelzuges auf Grund des Zusammenstoßes in seiner Fahrerkabine eingeklemmt worden sein. Diese Meldung stellte sich als falsch heraus. Lediglich die Fahrertür ließ sich nicht öffnen. Der 46-jährige wurde auch nicht verletzt. Der Sattelzug war nach dem Unfall nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahme musste die Richtungsfahrbahn Norden für etwa 2 ½ Stunde voll gesperrt werden Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Fahrer des Sattelzuges am Steuer eingeschlafen und hatte die Baustellenankündigung zu spät bemerkt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Quelle: presseportal.de