Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information 19. November 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 18.11.2018 – Duvensee Am 18.11.2018 brannte in Duvensee ein Pferdestall nieder. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Gegen 00:20 Uhr hörten Zeugen ein lautes Knacken und Knallen vom Nachbargrundstück. Als sie nachschauten, entdeckten sie das Feuer im Pferdestall des Nachbarn. Die Flammen schlugen bereits aus dem Dach. Die sofort alarmierten Feuerwehren der umliegenden Orte waren kurze Zeit später am Brandort und begannen mit umfangreichen Löscharbeiten. Durch die Anwohner konnten alle Pferde unversehrt aus dem Stall gerettet werden, da sich der Brand zunächst nur auf den Dachstuhl beschränkte. Nach ersten Ermittlungen lagerten ca. 3000 Strohballen und 4 Tonnen Hafer im Dachstuhl. Die genaue Brandursache und Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de