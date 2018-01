Ratzeburg (ots) – 19. Januar 2018 / Kreis Stormarn – 18.01.2018 – Bad Oldesloe Am 18.01.2018, gegen 21:50 Uhr, kam es in der Innenstadt von Bad Oldesloe zu einer gefährlichen Körperverletzung bei der ein Mann von einer mehreren Personen geschlagen und getreten wurde. Ein Zeuge teilte mit, dass in der Innenstadt, vor dem O2-Laden, ein Mann von mehreren Personen geschlagen wird. Der Geschädigte soll am Boden liegen und eine Person auf ihn eintreten. Die hinzugezogenen Beamten konnten im Bereich der Innenstadt den Zeugen und eine Gruppe junger Männer aber keinen Geschädigten antreffen. Der Zeuge beschrieb den mutmaßlichen Täter sehr gut, so dass sich der Tatverdacht gegen einen 18-jährigen Ahrensburger aus dieser Gruppe ergab. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung erbrachte jedoch keine Hinweise auf das vermeintliche Opfer. Es wird der Geschädigte und eventuell Zeugen gesucht. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben dazu machen? Wer kann Hinweise zu dem Geschädigten machen? Wer kennt den Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501 5-0

Quelle: presseportal.de