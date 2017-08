Ratzeburg (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der am 01.08.2017 nach einem Raub auf Discounter in Schwarzenbek festgenommene 38-jährige am 02.08.2017 dem Haftrichter vorgeführt, der daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hat.

Quelle: presseportal.de