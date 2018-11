Ratzeburg (ots) – Eine 35jährige aus Boizenburg befuhr am 12.11.2018, gegen 15.15 Uhr, mit ihrem Pkw Chevrolet aus Richtung Norden kommend die B 404 in Richtung Schwarzenbek. Kurz vor dem Ortseingang kam sie nach rechts von der Fahrbahn und fuhr in den Graben, der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die Bedienung eines Mobilfunkgerätes während der Fahrt durch die Fahrerin unfallursächlich. Die Bundesstraße 404 musste zeitweise voll gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de