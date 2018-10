Ratzeburg (ots) – Ein 53jähriger Lübecker, Fahrer eines Lkw (11,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht), hielt am heutigen Tage, gegen 10.08 Uhr, in Zarpen auf der Hauptstraße an, um rückwärts in die Teichstraße zurückzusetzen. Hierbei übersah er, dass ein 50jähriger aus Nordstormarn mit seinem Kleinkraftrad unmittelbar hinter dem Lkw angehalten hatte. Beim Rückwärtsfahren des Lkw wurde das Kleinkraftrad erfasst und nach vorliegenden Erkenntnissen einige Meter mitgeschleift. Der Fahrer des Kleinkraftrades ist schwer verletzt, nach derzeitigem Informationsstand ist Lebensgefahr anzunehmen. Die Polizeistation Reinfeld hat die Ermittlungen übernommen.

Quelle: presseportal.de