Ratzeburg (ots) – Großes Glück im Unglück hatte gestern ein 57-jähriger Landwirt aus Hamburg-Neuengamme als er mit seiner Zugmaschine Deere und einem gerade neu erworbenem Anhänger auf der Rückfahrt zu seinem Betriebshof war.Gegen 12.55 Uhr befuhr er die B 207 aus Richtung Brunstorf kommend in Richtung Dassendorf als ein in gleicher Richtung fahrender Lieferwagen der Marke MAN von hinten auf das landwirtschaftliche Gespann auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kippten Zugmaschine und Anhänger auf die Seite und schleuderten über die gesamte Fahrbahnbreite.Der Landwirt sowie der 29 Jahre alte Fahrer und der 26-jährige Beifahrer in dem Lieferwagen, beide aus Stade, wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.Die FFW Brunstorf richtete die Zugmaschine und den Anhänger wieder auf. Das ausgetretene und auf die Fahrbahn gelaufene Öl wurde durch die Straßenmeisterei Grande in Zusammenarbeit mit einem Reinigungsunternehmen aufgenommen und beseitigt. Die B 207 musste für die Bergungsarbeiten für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de